Проверялись теоретические знания и практические навыки.

Специалист нефтепроводной компании «Транснефть-Верхняя Волга» Александр Щепкин победил в номинации «Лучший сварщик» на региональном профессиональном конкурса среди строительных организаций и предприятий. По информации пресс-службы предприятия, испытания проходили работники 12 предприятий и организаций различных отраслей экономики.Знания теории и практики жюри оценивало в трех категориях: «Лучший каменщик», «Лучший штукатур» и «Лучший сварщик». В последней 1 место занял электрогазосварщик 6 разряда Александр Щепкин, который трудится на линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево» Горьковского районного нефтепроводного управления.В теоретической части конкурса оценивались знание по соблюдению охраны труда и ГОСТ на сварные соединения по применяемым видам сварки. В практическом задании требовалось выполнить два вида сварки – механизированную и ручную, в одном из сложных положений под углом 45°.«Каждый конкурс требует умения собраться во время выполнения заданий, преодолеть волнение, и, конечно, серьезной подготовки. Сначала волновался, но, когда начался непосредственно сварочный процесс, надел маску – металл плавится, дуга горит, – волнение прошло: я на своём месте, в своей работе, - признался Александр Щепкин. - А когда меня объявили победителем, почувствовал гордость».Электрогазосварщики ремонтных служб на предприятии проводят сварку деталей, изделий, металлических конструкций разного уровня сложности, различных трубопроводов. Их задача - поддержание объектов трубопроводного транспорта в нормативном состоянии, обеспечение бесперебойной и безопасной транспортировки нефти и её продуктов по магистральным трубопроводам.