На стенах четырёх центральных тепловых пунктов (ЦТП) во Владимире появились граффити известных художников.

На стенах четырёх центральных тепловых пунктов (ЦТП) во Владимире появились граффити известных художников. Здания расписали участники фестиваля 33ZAGFEST.Первым новый облик приобрел ЦТП в Военном городке, 25. Над рисунком работала художница Анастасия Петренко. «В композиции "Цветы Жизни" соединяются мужская и женская энергии: заостренные кончики лепестков символизируют мужественность, а изогнутые линии – женственность», – рассказала о своей работе Анастасия.Еще три объекта украсил художник-граффитист Андрей Кузнецов (AZnet).На Безыменского, 1Г, появилась работа «Сияние» с драконом в центральной части композиции. «В работе преобладают фиолетовые оттенки, – отмечает художник. – Сюжет уводит зрителя в мир эмоций и магической тайны. Любуясь рисунком, человек ощущает, как растворяется граница между фантазией и реальностью».На Безыменского, 11Г, нарисован мурал «Лучше один раз увидеть». При создании работы художник вдохновлялся древнерусским искусством. Каждая буква надписи уникальна и выполнена в стиле старославянской кириллицы.Преобразился и ЦТП на ул. 1-й Пионерской, 24. Здесь, как и на гербе Владимирской области, изображен «Солнечный лев». Он выполнен в техниках имитации мозаики и граффити, что подчеркивает преемственность искусства разных времен. Автор отметил, что идея произведения – показать, как творчество украшает рутинную повседневность.В планах Владимирского филиала «Т Плюс» продолжить сотрудничество с уличными художниками и превратить серые здания тепловых пунктов и насосных станций в городские арт-объекты.Реклама.