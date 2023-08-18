Трагедия во Владимирской области: возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика и девочки при...

Трагедия во Владимирской области: возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика и девочки при пожаре в частном доме.О трагедии стало известно сегодня — 18 августа. Органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум лицам»).В результате пожара в частном доме в городе Лакинск погибли двое детей.Предварительно установлено, что около 22 часов 30 минут 17 августа 2023 года в службу спасения поступило сообщение о возгорании частного домовладения в Почтовом переулке города Лакинск (Собинского района).В ходе тушения пожара спасателями были обнаружены тела мальчика 2015 года рождения и его сестры 2016 года рождения.«Сотрудниками и следователями СК выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося...» - уточняют в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области