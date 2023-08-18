В августе на эту должность была назначена старший лейтенант внутренней службы Елена Парафонова. По первому высшему образованию она – преподаватель химии, а в 2002 году окончила Российский

В августе на эту должность была назначена старший лейтенант внутренней службы Елена Парафонова. По первому высшему образованию она – преподаватель химии, а в 2002 году окончила Российский университет кооперации по специальности «Юриспруденция». С 2013 по 2022 годы Елена Парафонова работала в системе ФССП по Республике Мордовия. С 15 сентября 2022-го начала трудиться на руководящих должностях