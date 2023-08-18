В воскресенье, 20 августа, жителей приглашают в Загородный парк на день рождения. Тематика праздника – медово-пчелиная. Дресс-код – черно-желтый. На празднике выступят артисты и

В воскресенье, 20 августа, жителей приглашают в Загородный парк на день рождения. Тематика праздника – медово-пчелиная. Дресс-код – черно-желтый. На празднике выступят артисты и музыканты города, также гостей ждет тест-драйв автомобилей и медовая ярмарка, а для детей развернутся многочисленные интерактивные площадки. Для тех, кто устанет от прогулок и захочет отдохнуть, подготовили зону отдыха с мягкими