Он состоится в Центральном парке в рамках фестиваля национальных игр и забав «Мой дом – Россия». В программе турнира – соревнования по домино, мини-футболу, дартсу и другим видам спорта.

Он состоится в Центральном парке в рамках фестиваля национальных игр и забав «Мой дом – Россия». В программе турнира – соревнования по домино, мини-футболу, дартсу и другим видам спорта. Отборочные туры проходили в три этапа во всех районах области. Интересно, что главным условием для создание команды было наличие в ней не менее трех национальностей. Сильнейшие