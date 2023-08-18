В Камешково отремонтировали 6,5 километров дорог. Работы проводятся по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».

В Камешково отремонтировали 6,5 километров дорог. Работы проводятся по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».Только в это году уже завершен ремонт на улицах Свердлова, Карла Либкнехта и Дорофеичева. На участках обновили асфальтовое полотно, установили бордюры, сделали тротуары и нанесли разметку.«Для удобства пешеходов сделан более низкий уровень бордюрного камня, а также удобные заезды для автомобилей на парковки. Все это, несомненно, улучшило транспортную схему внутри города, обеспечило безопасное движение пешеходов», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.