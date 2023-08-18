В лесах Гусь-Хрустального района замечены верблюды. Двугорбого зверя во время похода за грибами...

В лесах Гусь-Хрустального района замечены верблюды.Двугорбого зверя во время похода за грибами повстречали местные жители.- Здравствуй, здравствуй, дружище!Верблюд грустно брел по рельсам. Судя по этим кадрам, обрадовался неожиданной встрече и даже был не против составить компанию грибникам, но те от него только "отмахнулись" вёдрами. Подписчики в комментариях рассказали, что это один из двух верблюдов, которых держат на частном подворье неподалеку. Владельцы отпускают животных на самовыгул, чему не очень рады хозяева окрестных огородов, где эти верблюды частенько и пасутся. (