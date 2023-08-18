Специалисты Мосгорнаследия проконтролируют ход работ.

Специалисты Мосгорнаследия проконтролируют ход работ.До конца года в порядок приведут стилобат и цоколь памятнику первому космонавту Земли. В следующие два года отреставрируют постамент, скульптуру и макет космического корабля "Восток".Глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что в 2022 году специалисты провели обследование памятника. Выяснилось, что в неудовлетворительном состоянии находятся стилобат, ребристый постамент, сама скульптура, а также макет спускаемого аппарата.Дефекты влияют на техническое состояние памятника. Специалисты Мосгорнаследия будут контролировать ход реставрации, подчеркнул Емельянов."Памятник имеет статус выявленного объекта культурного наследия", – напомнил он.В ходе реставрации поверхность монумента очистят от загрязнений, удалят пятна от краски и потеков. Специалисты восстановят утраченные фрагменты, устранят трещины, отполируют облицовочные каменные плиты.В 2011 года в Москве отреставрировали 139 объектов монументального искусства.Столица реализует крупнейшую программу сохранения памятников архитектуры. За последние 12 лет в городе более 2000 исторических зданий.