В Муромском районе будут судить напарников-электриков, которым удалось украсть 11-метровый кабель с...

В Муромском районе будут судить напарников-электриков, которым удалось украсть 11-метровый кабель с предприятия.На муромском предприятии не сразу поняли, что лишились 11-метрового силового кабеля.Было установлено, как сообщает http://33.мвд.рф по Владимирской области, что в конце июня (текущего года) по приглашению директора напарники - электрики приехали для проведения ряда работ. Однако, как выяснилось, в первый же день решили воспользоваться чужим имуществом.Обнаружив в одном из цехов катушку с силовым кабелем, электрики разрезали его на куски, упаковали и вынесли с территории.В дальнейшем похищенные 11 метров кабеля сообщники сдали в пункт приема металла.И удивительно, но пропажу обнаружили не сразу. За это время напарники-электрики успели завершить работы на предприятии и вернуться к себе в регион.В Межмуниципальный отдел МВД России «Муромский» обратился представитель предприятия. Он и рассказал о «неожиданной» пропаже.В итоге 34-летний и 51-летний жители соседней области вновь были доставлены в наш регион.Следователем отдела МО МВД России «Муромский» в отношении двоих граждан возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам «Кражи».«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении...» - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Фото и видео: 33.мвд.рф