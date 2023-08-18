Видео с камеры наблюдения днём в четверг опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что около 13.00 на популярной смотровой площадке находятся два человека, вокруг летает парапланерист.

Видео с камеры наблюдения днём в четверг опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что около 13.00 на популярной смотровой площадке находятся два человека, вокруг летает парапланерист. Внезапно он то ли пытается зайти на посадку, то ли аппарат сносит порывом ветра. Парапланерист проносится низко над людьми, которые любуются видом, врезается в ограждение смотровой площадки, сносит его