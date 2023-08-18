В Вязниках возле дома-интерната для престарелых и инвалидов образовалась огромная свалка. Об этом...

В Вязниках возле дома-интерната для престарелых и инвалидов образовалась огромная свалка.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что на земельном участке вблизи ГБУСОВО «Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат имени Е.П. Глинки», рядом с контейнерной площадкой были размещены крупногабаритные отходы, отходы производства и потребления, полиэтилен, спиленные деревья и многое другое.Проверка показала, что навалы мусора даже перекрывали подъездной путь к контейнерам.По фактам выявленных нарушений прокурором в отношении ответственного должностного лица администрации Вязниковского района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ («… в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).Как итог: выявленные нарушения устранены. Уточняется, что решается вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области