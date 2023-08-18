В храме Николая Чудотворца Владимирской области установили самый большой колокол Звон благовеста...

В храме Николая Чудотворца Владимирской области установили самый большой колоколЗвон благовеста разливается над Киржачом.В храме Николая Чудотворца на Селивановой горе установили самый большой колокол, который когда-либо отливали во Владимирской области. Подробности - в нашем сюжете.Сотни прихожан и мелодия утренней молитвы. На площадке перед храмом Николая Чудотворца освящают церковный колокол. Появление новой святыни здесь ждали почти год.Иннокентий, епископ Александровский и Юрьев-Польский:- Этот кампан, действительно, не просто защищает нас своим благовестом. Главное - он души наши "поднимает". Звучит в сердцах. Это победа в любом случае добра над злом.Этот "Царь-колокол" весит практически две тонны. Его отливали в частной кузнице поселка Вольгинский - рассказывает епископ Иннокентий. Процесс формовки начался еще в феврале. Закончили работу всего пару дней назад. Изготовление бронзового кампана стало возможным благодаря неравнодушным прихожанам и сотрудникам Киржачской типографии.Сергей Будкин, глава администрации Киржачского района:- Огромные слова благодарности я хотел бы сказать работникам Киржачской типографии, которые сделали этот подарок городу. Важное событие, я думаю, не только для Киржачского района, но и для Владимирской области в целом.Новую святыню установили в день киржачского герба. Он появился у города ровно двести сорок два года назад по распоряжению императрицы Екатерины второй. Память об этой благой вести жители Киржача хранят и сегодня.Евгений Фёдоров, руководитель Киржачской типографии:- Пусть над городом Киржачом летают благие вести, над Киржачским районом, над Владимирской областью и над всей нашей большой, замечательной Родиной Россией.С новой силой "голос" Благовеста "разливается" над Киржачом и призывает всех жителей города на светлую молитву.Александра Лебедикова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"