Владимирский областной педагогический отряд Родник отметит юбилей Знаменитому областному...

Владимирский областной педагогический отряд "Родник" отметит юбилейЗнаменитому областному педагогическому отряду "Родник" в этом году- 45.Его комиссары традиционно работают на смене в "Искателе"- легендарном лагере, который хорошо знаком нескольким поколениям жителей региона. Слово- Марии Платанюк.- За всё, что нажито было отцами-будем борцами, будем борцами.В знаменитом "орляцком круге" поют о тех, кому "по душе поиск и дерзанья". "Искатель" силён своими традициями. И так шагает из века в век. 6 смена в лагере "Олимп"- "искателевская". Она объединила талантливых ребят со всей Владимирской области. Кто-то из одарённых старшеклассников здесь впервые, кто-то приезжает каждое лето. Профиль - различный.Александр Алфёров:- Я выбрал школу безопасности, потому что я занимаюсь военной деятельностью. Чтобы что-то новое узнать.Светлана Шурыгина:- Я приезжаю уже в 6-ой раз. И каждый раз нахожу новых друзей. Еду в первую очередь, за коммуникацией, за общением. За каким-то отдыхом от обычной рутины.София Глазова:- Тут все как одна большая семья. Все готовы друг другу помочь, даже если в чём-то сомневаешься, мы уже успели поучаствовать в вечернем деле "Вечер знакомств", начать оформлять свой отрядный уголок, успели подружиться.Эта смена "Искателя"- 57-ая. Впереди- "звездный август". Размышления о свободе, успехе, мире и своём месте в нём. А ещё поиски формулы дружбы и счастья. Всё эти годы "Искатель" идёт плечом к плечу с "Родником ". Областным педагогическим отрядом и его комиссарами.Ольга Казурова, директор областного спортивно-оздоровительного центра:- На нашу землю олимпийскую вернулся замечательный "Родник". Это глоток свежего воздуха, глоток идей, глоток новых мероприятий.Сам "Родник" в этом году отмечает 45-летие. Он также молод, полон идей и всегда верен девизу: "Гореть и зажигать других". Родниковский цвет- лазурный. А отряд всегда- братство.Ольга Гусева, старший комиссар владимирского областного педагогического отряда "Родник":- Лагерь "Искатель"- это легендарный лагерь Владимирской области. Начало он берёт из лагеря комсомольского актива, ребята решили собираться вместе, чтобы искать новые творческие формы работы. И с того времени он стал называться "Искатель".Анна Коновальчикова, комиссар владимирского областного педагогического отряда "Родник":- Я согласилась, не раздумывая. И вот уже 5 лет езжу на смены и занимаюсь работой с детьми.Программа для ребят- насыщенная. Открытиями будет наполнен каждый день.Татьяна Старикова, заместитель директора филиала РАНХиГС, председатель комиссии по делам молодёжи, развитию волонтёрства и добровольчества Общественной Палаты Владимирской области:- Цель и Общественной Палаты и, конечно, любой образовательной организации, средней школы, колледжа или университета- это открыть в каждом ребёнке то, на что он способен.Примет "Искатель" и почти 180 детей из ДНР- городов Донецка и Докучаевска, подшефного Владимирской области. Вместе с владимирскими сверстниками они запомнят это лето как время дружбы, новых знаний, целей и побед.Мария Платанюк "Вести-Владимир".