Утром 21 августа в Христо-Рождественский храм Богородице-Рождественского мужского монастыря прибудут мощи святого великомученика Георгия Победоносца.

Утром 21 августа в Христо-Рождественский храм Богородице-Рождественского мужского монастыря прибудут мощи святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщила пресс-служба Владимирской епархии.В течение двух дней у святых мощей пройдут молебные пения. Жителей приглашают поклониться святыне, которая будет доступна до 19.00 22 августа.В епархии напоминают, что 6 мая Патриарх Кирилл совершил молебен великомученику Георгию Победоносцу в Георгиевском храме на Поклонной горе и дал начало Всероссийской акции «Молитва о Победе». До ноября 2023 года ковчег со святыми мощами должен побывать в 90 городах нашей страны.