Управление Роспотребнадзора сообщает о 56 обратившихся за медпомощью в связи с отравлением во владимирских точках общепита. В ведомстве рассказали о предварительных результатах

Управление Роспотребнадзора сообщает о 56 обратившихся за медпомощью в связи с отравлением во владимирских точках общепита. В ведомстве рассказали о предварительных результатах лабораторных исследований. На 13.00 в пятницу выявлено 23 новых случая заболевших. Как сообщают в надзорном ведомстве, у пострадавших наблюдается повышенная температура, многократная рвота, озноб и жидкий стул. Таким образом, всего выявлено 56 случаев