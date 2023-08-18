Во Владимире проводили новую группу бойцов в зону специальной военной операции. Во Владимире...

Во Владимире проводили новую группу бойцов в зону специальной военной операции.Во Владимире прошла очередная отправка добровольцев в зону СВО.Все они пройдут подготовку в учебных подразделениях Минобороны.- Решение принял еще в начале лета, просто были тут некоторые вопросы, которые пришлось уладить.Бойцов провожали родственники и друзья. Также в церемонии приняли участие представители Народного Фронта.Напомню, ранее активисты движения объявили о создании нового проекта "Народные полки", который призван сделать общественную поддержку наших бойцов централизованной и более эффективнойАлексей Макеев, эксперт Народного Фронта:- Народный фронт будет объединять и уже начал объединять организации по всей области, которые занимаются помощью, кто-то занимается сборами. Кто-то плетет сети, кто-то делает свечи. Всё что делают обычные простые граждане, патриоты Родины. Мы всё это объединяем воедино и будем заниматься едиными отправками, регулировать всё это. Оказывать им всяческую помощь.