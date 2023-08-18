Во Владимире руководитель преступной группы заплатит штраф 500 тысяч рублей за организацию игорного...

Во Владимире руководитель преступной группы заплатит штраф 500 тысяч рублей за организацию игорного бизнесаЛенинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении троих жителей региона – двоих мужчин и женщины. Они признаны виновными в совершении преступления, а именно в организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой, сообщает областная прокуратура.Установлено, что один из осужденных - руководитель организованной группы, в 2020 году подыскал и договорился о долгосрочной аренде двух помещений на территории города, обеспечил доставку туда игрового оборудования для азартных игр, с целью получения денежного выигрыша.Злоумышленник нанял специалиста, который в дальнейшем обслуживал игровое оборудование и осуществлял ремонт. Осужденная выполняла роль администратора игорного заведения.Организованная группа осуществляла преступную деятельность в городе Владимире с 01.07.2020 по 18.03.2022, до момента пресечения ее сотрудниками правоохранительных органов.Вину в содеянном преступлении осужденные признали. Организатору назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно (с испытательным сроком 3 года). А также назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Остальным участникам группы - наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно каждому (с испытательным сроком 2 года).Приговор не вступил в законную силу.Фото pxfuel.com