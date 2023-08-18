Во Владимире возбудили уголовное дело по факту массового отравления шаурмой (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщается на сайте регионального следкома. Владимирцы покупали и ели шаурму в разных ..

Во Владимире возбудили уголовное дело по факту массового отравления шаурмой (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщается на сайте регионального следкома.Владимирцы покупали и ели шаурму в разных пунктах общественного питания, после чего им стало плохо. С признаками отравления они попали в больницы.Управления Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило 18 августа в 13:00 о 23 новых отравившихся. Всего выявлено 56 случаев обращения в медучреждения. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает, однако у пациентов наблюдаются высокая температура, рвота, озноб."В качестве одной из версий следствием рассматривается использование для приготовления шаурмы некачественной продукции, не отвечающей требованиям безопасности”, — сообщает пресс-служба регионального СК.