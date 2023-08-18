Во Владимире выбрали лучших пожарных в аварийной разведке Пожарных, лучших в аварийной разведке,...

Во Владимире выбрали лучших пожарных в аварийной разведкеПожарных, лучших в аварийной разведке, выбрали на специальном конкурсе во Владимире.Его провели среди подразделений 1-го спасательного отряда, сообщает пресс-служба регионального МЧС.АРИСП - это пожарная разведка, выполняемая в нештатных условиях, цель которой - найти других пожарных, попавших в угрожающую жизни ситуацию. Данная дисциплина призвана обучить огнеборцев оказывать помощь своим коллегам, которые в результате ЧП сами стали пострадавшими. По задумке организаторов, каждой из 6 команд необходимо было зайти в полностью задымлённое помещение с нулевой видимостью, найти двух пострадавших и вывести их на свежий воздух. Дополнительные баллы начислялись за нахождение маяков спасателя.Степан Никешин, старший пожарный 26-й пожарно-спасательной части г. Владимир:- Непредсказуемая была обстановка, новая, непонятая, пришлось импровизировать. Вроде справились. Слушали. Не столько простукивали, сколько слушали и шли на слух. Максимально приближённая. И температура была, и дым был, и гарь была, и плохая видимость.- Всех ли удалось спасти?- Да, мы вывели 2-х пострадавших и нашли 3 спасательных маяка.С поставленной задачей справились все команды. Звание "Лучшее звено по аварийной разведке" завоевала пожарно-спасательная часть №78 города Собинка, второе и третье место - владимирские части №3 и №2 соответственно.