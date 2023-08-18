Всего во Владимире злоумышленники организовали два игорных клуба. Один из них располагался в обычной квартире жилого дома, сообщили в Следкоме. Еще в 2020 году 63-летний житель Владимира

Всего во Владимире злоумышленники организовали два игорных клуба. Один из них располагался в обычной квартире жилого дома, сообщили в Следкоме. Еще в 2020 году 63-летний житель Владимира организовал преступную группу – в нее вошли еще два фигуранта: мужчина, выполнявший роль “сисадмина” и женщина-администратор. Главный фигурант подыскал помещения, оборудовал их техникой, обеспечил доступ в интернет, словом,