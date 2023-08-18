Во Владимире зафиксированы еще 16 случаев отравления шаурмой, пострадали дети Как сообщает...

Во Владимире зафиксированы еще 16 случаев отравления шаурмой, пострадали детиКак сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, выявлены новые случаи отравления шаурмой в пунктах во Владимире. В числе заболевших есть и дети."На 20:00 17 августа выявлено 16 новых случаев заболевших, эпидемиологически связанных с употреблением продукции, изготовленной на предприятиях быстрого обслуживания, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы. Таким образом, на настоящий момент выявлено 33 случая обращений за медицинской помощью, в том числе 8 детей", - говорится в ведомстве.В настоящее время реализация продукции в точках быстрого обслуживания приостановлена. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.Напомним, что Роспотребнадзор по Владимирской области начал расследование по факту острой кишечной инфекции у 17 человекСледственное управление по Владимирской области организовало поверку.Фото pxfuel.com