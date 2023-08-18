Во Владимирской области будут судить виновника ДТП, в котором погиб мотоциклист. Заместителем...

Во Владимирской области будут судить виновника ДТП, в котором погиб мотоциклист.Заместителем Собинского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Чеченской Республики. Он обвиняется в совершении преступления, а именно в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.Установлено, что 28 мая 2023 года мужчина ехал на автомобиле, со скоростью более 100 км/ч, двигался по левой полосе со стороны Владимира в сторону Москвы.Не справившись с управлением, машину занесло на попутную обочину, где наехал на стоящий там мотоцикл.В результате ДТП, водителю мотоцикла причинены телесные повреждения, от которых он скончался.Уголовное дело направлено в Собинский городской суд для рассмотрения по существу.Фото pxfuel.com