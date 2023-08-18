Во Владимирской области продолжается традиционный конкурс на самую красивую деревню. Члены...

Во Владимирской области продолжается традиционный конкурс на самую красивую деревню.Члены оргкомитета продолжают знакомиться с сельскими поселениями, местными жителями и их традициями. Напомним, девятый смотр организован инициативной группой общественников при поддержке губернатора Александра Авдеева и областного совета сторонников партии "Единая Россия".Заливные луга и колоритные просторы. Гостей встречают жители Заречья. Это село на берегу реки Шерны в Киржачском районе - настоящий островок традиций.Гордость Заречья - единственный в России Музей истории шелкового бархатного ткачества. Именно отсюда берет начало этот промысел на владимирской земле. Создатель музея - художница Галина Масленникова, внучка фабриканта Думнова - с исторической точностью восстановила дом своих предков.- Этот дом самый первый, построенный среди фабрикантов шелковиков. Самое лучшее место в Заречье. Первая линия, самое близкое расстояние к реке, на горе, красивое расположение.Ткачи работали в светелках. Здесь стоит ручное шелкоткацкое оборудование и станки 19 века. Галина возрождает уникальные традиции, а еще делает артельных кукол. Например, вот эта тематическая коллекция - о жизни простого сельского жителя - признана как в России, так и за рубежом.Галина Масленникова, создатель музея шелкоткачества, внучка фабриканта Сергея Думнова:- Многие музеи мира закупили эти куклы. Многие находятся и в наших музеях. Например в Этномире жилищ народов России. эти куклы и Бородино купило у меня.У каждой улицы в Заречье - говорящее название. Экскурсии здесь проводят сами жители.- Улица, по которой мы будем следовать к Храму называется сейчас Светлая. раньше она называлась - Мотня. До часовенки. Влево от часовенки улица называлась Крючок, вправо от Часовенки улица называлась Торбеевка.На берегу реки возвышается колокольня Церкви Казанской иконы Божией матери, построенная в 1881 году. Директор дома культуры Сергей Пискарев рассказывает: в последний раз храм реставрировали в 90-х годах на средства прихожан и меценатов. Совсем недавно обновили иконостас. Всё это - ручная работа.Ровесник церкви - здание местной школы.Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня", заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Наличие школы в крупном селе - это просто необходимость. Это надо беречь. Это одна семья. Это одно целое. Это центр образования. Это центр образовательный культурный. Это центр сохранения традиций.Центр притяжения жителей Заречья - местный стадион. Здесь регулярно проходят спортивные соревнования. А еще сельский дом культуры. В случае победы в конкурсе в планах жителей- отремонтировать здание.Евгений Фёдоров, директор Киржачской типографии:- Главное золото в нашем районе, в нашей области, в нашей стране - это люди и то как они относятся к своим домам, к своим улицам, к той местности, где они живут.Большое турне по живописным уголкам региона продолжается. В этом году заявки на участие пришли из 75-ти населенных пунктов. Гран-при девятого конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области" - 200 тысяч рублей.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, "Вести Владимир".