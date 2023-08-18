Собинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в гибели человека.

Собинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в гибели человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла днём 28 мая. Правоохранители установили, что мужчина на автомобиле «Мазда» ехал по левой полосе автодороги М12 в сторону Москвы. Иномарка мчалась со скоростью не менее 110 км/ч. На мокром асфальте водитель не справился с управлением, и машину занесло на обочину, где стоял мотоцикл «Кавасаки». В результате аварии байкер получил тяжёлые травмы и скончался.