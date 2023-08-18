Во владимирском приюте Дорога добра милая Гретта хочет обрести новый дом И в завершении выпуска...

Во владимирском приюте "Дорога добра" милая Гретта хочет обрести новый домИ в завершении выпуска наша уже традиционная рубрика "Хочу домой!".О питомцах, которые остались одиноки, живут в приютах и ждут своего человека.Телефон: 8-(902)-882-63-03В приюте "Дорога добра" под Владимиром дом ищет хвостатая девочка Гретта. Ей около года. Гретту оставили на улице в одном из посёлков возле областного центра. Почти месяц она жила на улице, пока не встретила волонтеров. Ласковая и добрая - и к другим животным, и к людям, рассказывают в приюте. Обработана, привита, имеет паспорт. Информация по телефону на экране и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.