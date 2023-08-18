В российском шоу-бизнесе полыхает новый скандал. Стилист Александр Рогов указал пальцем на пять самых безвкусно одетых звезд.

В российском шоу-бизнесе полыхает новый скандал. Стилист Александр Рогов указал пальцем на пять самых безвкусно одетых звезд.На днях стилист в беседе с Анастасией Ивлеевой назвал личный топ-5 звезд российского шоу-бизнеса с неидеальным вкусом. Под раздачу попали Анастасия Волочкова, Лера Кудрявцева, Митя Фомин, Филипп Киркоров и Ольга Бузова.Волочкова и Кудрявцева отреагировали на слова стилиста. Телеведущая без стеснения высказала все, что думает. По ее мнению, уж больно много развелось стилистов с их "экспертными" мнениями. А вот балерина отметила, что даже не знает, кто такой Александр Рогов, а также добавила, что уже давно не обращает на подобное внимание.Стилист попытался оправдаться, отметив, что не хотел никого обидеть. По его словам, он был уверен: артисты специально так одеваются, чтобы их обсуждали."Дни.ру" сделал подборку "тех самых" безвкусно одетых знаменитостей.Анастасия ВолочковаЛера КудрявцеваФилипп КиркоровМитя ФоминОльга Бузова