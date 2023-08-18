Законопроект о новой мере поддержки «детей войны» внесен в Заксобрание региона. Об этом стало известно на встрече депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева с участниками общественного

Законопроект о новой мере поддержки «детей войны» внесен в Заксобрание региона. Об этом стало известно на встрече депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева с участниками общественного регионального движения «Дети войны». Речь идет о ежемесячной надбавке в 500 рублей. К слову, Николай Арефьев напомнил с трибуны, что Владимирская область стала одной из первых, где задумались о