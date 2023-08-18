Пользовательница самокатов из Екатеринбурга попалась на махинации. Она ездила за чужой счет, пока владелец карты не узнал о произошедшем. Изначально банковская карта и аккаунт ..

Пользовательница самокатов из Екатеринбурга попалась на махинации. Она ездила за чужой счет, пока владелец карты не узнал о произошедшем.Изначально банковская карта и аккаунт принадлежали парню, который вместе с родителями уехал из страны в 2021 году. Так как номер телефона был не активен, мобильный оператор его заблокировал и продал другому человеку.Девушка, купившая сим-карту, смогла зайти в ранее привязанный к этому номеру аккаунт фирмы по прокату самокатов. В итоге она истратила с чужого счета 170 тысяч рублей. Как сообщает , возбуждено уголовное дело.