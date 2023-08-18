Житель Кольчугинского района предстанет перед судом по обвинению в смерти собутыльника.

Житель Кольчугинского района предстанет перед судом по обвинению в смерти собутыльника. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Преступление произошло 21 мая. 34-летний подозреваемый находился в доме приятеля в посёлке Бавлены и распивал спиртные напитки. Алкоголь закончился, и мужчина отправился в магазин. По дороге он встретил знакомого и предложил присоединиться к застолью.Когда хозяин заснул, между гостями вспыхнула ссора. Обвиняемый несколько раз ударил противника по голове. От полученных травм потерпевший вскоре умер.В ведомстве отмечают, что ранее мужчину судили за совершение убийства с особой жестокостью.