Полицейские УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают пропавшую без вести Веряскину Тамару Васильевну, 1965 года рождения...

Полицейские УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают пропавшую без вести Веряскину Тамару Васильевну, 1965 года рождения, которая днем 14 сентября текущего года ушла из дома в поселении Вороновское и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160-170, нормального телосложения, глаза голубые, волосы прямые светлые до плеч.Особые приметы: родинки на шее с левой стороны и левом предплечье в локтевой зоне.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02; или в службу «102» (c мобильного – 112)Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79