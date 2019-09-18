700 тысяч за сутки — примерно на такую сумму обманули мошенники доверчивых жителей Иркутска всего за сутки. А с начала этого года в карманах аферистов оказалось около ста миллионов рублей. Несмотря на предупреждения правоохранительных органов, люди с легкостью идут навстречу разного рода обманщикам.

700 тысяч за сутки — примерно на такую сумму обманули мошенники доверчивых жителей Иркутска всего за одни сутки. А с начала этого года в карманах аферистов оказалось около ста миллионов рублей.Несмотря на предупреждения правоохранительных органов, люди с легкостью идут навстречу разного рода обманщикам. Первое по популярности место по-прежнему занимают телефонные звонки. Аферисты, представляясь будущей жертве банковскими работниками, сочиняют небылицы о якобы появившихся проблемах с картами. Затем они выманивают у граждан необходимые для снятия денег данные — и лишают поверивших им людей сбережений. Как рассказывают полицейские, чаще всего звонят из европейской части страны.Еще один излюбленный способ обмана — покупки через интернет, напоминает ГТРК "Иркутск". Никогда не оплачивайте товар заранее, пока вы его не получили. Иначе, скорее всего, вы лишитесь и денег, и того, что хотели приобрести. По словам представителя пресс-службы областного ГУ МВД России Андрея Иванова, люди, столкнувшиеся с мошенничеством, часто не могут объяснить свое поведение. А ведь последствия такой доверчивости всем хорошо известны.