Политолог Иван Мезюхо оценил заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о сложностях западных стран при поддержании антироссийских санкций. Эксперт склонен рассматривать эти слова как акт отчаяния.

Политолог Иван Мезюхо оценил заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о сложностях западных стран при поддержании антироссийских санкций. Эксперт склонен рассматривать эти слова как акт отчаяния.Ограничительные меры, которые страны Запада ввели в отношении России, не принесли инициаторам санкций того результата, который они ожидали. Очередным свидетельством этому стали слова главы украинского внешнеполитического ведомства.Кроме этого обстоятельства беспокойство дипломата, судя по всему, вызвал тот факт, что интерес к Украине во всем мире постепенно сходит на нет. "Я думаю, что задача перед новым министром иностранным дел – напомнить о своей стране международному сообществу и так называемым западным партнерам", – цитирует политолога Ивана Мезюхо."Я думаю, что это заявление нужно расценивать как акт отчаяния", – подчеркнул он.Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что западным странам сложно придерживаться антироссийской санкционной политики. Однако, подчеркнул он, эти меры все же наносят вред экономике России.Сам Вадим Пристайко до того, как стать главой дипломатического ведомства Украины, занимал должность заместителя руководителя администрации президента страны Владимира Зеленского. И именно в этом качестве он решил напасть на главу государства, усомнившись в его полномочиях.Материал дополняется.