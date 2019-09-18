Лига смешанных единоборств АСА проведет турнир на столичной ВТБ-Арене. В главном бою чемпион ACB Али Багов и чемпион WFCА Хусейн Халиев оспорят пояс первого чемпиона АСА в легком дивизионе. Соревнования намечены на 27 сентября.

Лига смешанных единоборств АСА проведет турнир на столичной ВТБ-Арене. В главном бою чемпион ACB Али Багов и чемпион WFCА Хусейн Халиев оспорят пояс первого чемпиона АСА в легком дивизионе. Соревнования намечены на 27 сентября.Али Багов по прозвищу "Халк" в последнем поединке одолел Абдул-Азиза Абдулвахабова, до этого удушающим приемом победил ветерана Bellator Баббу Дженкинса, выиграл у бразильца Хендерсона Батисты. Он считается фаворитом схватки, но и Хусейн Халиев тоже силен. В обычной жизни соперники – давние друзья. Но престиж чемпионского пояса разбудит их амбиции в бою, и заставит оставить дружбу за пределами "октагона".Представляют интерес и другие бои, входящие в программу турнира. Снискавший огромную популярность у фанатов Магомед Исмаилов сразится с дебютирующим в лиге Артёмом Фроловым. Магомед и Артем — очень опасные соперники друг для друга, с одного удара могут "выключить свет" оппоненту. Скорость и взрыв от Исмаилова - против выносливости и расчета Фролова. Зрителей ожидает "война" в клетке, где два равных по шансам бойца будут биться и стараться финишировать друг друга.Еще одна звезда ММА "Черный тигр" Расул Мирзаев возвращается в "клетку" против Шамиля Шахбулатова из Грозного, который очень мотивирован в бою против известного соперника. Победитель поединка взлетит в рейтинге организации.Поединок Алексей Полпудников – Арман Османов поставит финальную точку в давнем противостоянии между воспитанником школы Александра Шлеменко "Шторм" и бойцом из Казахстана. В первой встрече казах выиграл нокаутом в первом раунде, но в декабре 2017 года россиянин взял реванш, победив решением судей.