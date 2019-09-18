В Санкт-Петербурге сыграли свадьбу Федор Бондарчук и Паулина Андреева. В распоряжении журналистов оказалась запись, сделанная после торжества.

В Санкт-Петербурге сыграли свадьбу Федор Бондарчук и Паулина Андреева. В распоряжении журналистов оказалась запись, сделанная после торжества.Накануне, 17 сентября, Федор Бондарчук и Паулина Андреева организовали торжество, посвященное их бракосочетанию. По разным данным, влюбленные, которые вместе уже три года, оформили отношения еще 1 сентября, но только лишь сейчас решили отпраздновать это дело.Материал дополняется