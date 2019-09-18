Органист Собора Нотр-Дам в Турне Этьен Валан выступит в Московском международном Доме музыки 25 сентября. Он исполнит органные сочинения Баха и Регера, а также переложения для органа известных сочинений Листа и Мусоргского.

Органист Собора Нотр-Дам в Турне Этьен Валан выступит в Московском международном Доме музыки 25 сентября. Концерт пройдет в рамках абонемента "Органисты великих соборов".Этьен Валан – титульный органист Собора Нотр-Дам в Турне, одного из крупнейших в Бельгии. Этот романско-готический храм был основан в XI веке, а в наше время внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главное достоинство органа собора – его исторически аутентичное звучание, не изменявшееся с конца XIX столетия. Этьен Валан занимает самую почетную должность титулярного органиста – он не только играет на службах, но организовывает концерты и фестивали, привлекающие в город слушателей со всего мира. Поэтому сегодня как для горожан, так и для многочисленных туристов, Нотр-Дам – не только исторический памятник, но и центр музыкальной жизни.Этьен Валан получил престижное образование в консерваториях Монса, Брюсселя, Люксембурга и Лиона. Большую роль в его становлении сыграло знакомство и совместная работа с Жаном Гийю, одним из крупнейших современных органистов. Несмотря на то, что служба титульного органиста сопряжена с многочисленными обязанностями, Валан успевает много гастролировать, выступая в европейских странах, США и Канаде, работает в жюри международных конкурсов.В его репертуаре оригинальные сочинения для органа соседствуют с переложениями симфонических опусов, прекрасно звучащих на больших романтических органах. Так, на концерте в Доме музыки Этьен Валан исполнит органные сочинения Баха и Регера, а также переложения для органа известных сочинений Листа и Мусоргского.Концерт Этьена Валана состоится 25 сентября в 19:00 в Светлановском зале ММДМ.