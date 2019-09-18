Музыкальный критик Сергей Соседов – частый гость на различных музыкальных фестивалях. Он всегда имеет свое мнение, говорит в глаза правду даже самым известным артистам и никогда ни перед кем не лебезит. За то это его уважают, ценят и боятся. Приехал он и на фестиваль Бархатный сезон, который в сочинском гранд-отеле Жемчужина проходит уже второй год. Там с ним встретился корреспондент Дни.ру.

Музыкальный критик Сергей Соседов – частый гость на различных музыкальных фестивалях. Он всегда имеет свое мнение, говорит в глаза правду даже самым известным артистам и никогда ни перед кем не лебезит. За то это его уважают, ценят и боятся. Приехал он и на фестиваль "Бархатный сезон", который в сочинском гранд-отеле "Жемчужина" проходит уже второй год. Там с ним встретился корреспондент "Дни.ру"."В середине "нулевых" я бывал на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале, – рассказал Соседов. – Ведущей одного из дней была Ксения Собчак, а Алла Пугачева приехала туда в качестве музы"."Ксения Собчак объявляла артистов в свойственной себе иронично-саркастичной манере, – продолжает Соседов. – Киркорова, например, она представила как "короля, который уже не тот", или что-то в это роде. Зал улыбался, казалось, все довольны"."После окончания концерта иду за кулисы зала "Дзинтари" и вижу, как там стоит Алла Пугачева и кого-то распекает, – вспоминает критик. – "Как ты могла такое брякнуть! Бессовестная! Кто тебе дал право так о нем отзываться? Да тебе до Киркорова расти и расти! Ты знаешь, как он вкалывает, как работает?!" Смотрю, а распекает-то она Ксюшу! Бедная Собчак стоит перед Примадонной, свесив голову, и молчит".Когда народная артистка СССР выговорилась и ушла, к оплеванной Собчак подошел Соседов и начал возмущаться: "Почему вы это терпели? Почему не прекратили эту безобразную экзекуцию? Как она может так разговаривать с вами?" Но, по словам Сергея, реакция ведущей оказалась для него неожиданной. "Ксюша подняла на меня глаза и ответила: "Алла Борисовна всей свой жизнью заслужила право критиковать нас!", – поделился воспоминаниями Соседов.К нему, кстати, во время фестиваля "Бархатный сезон" обращались многие журналисты с просьбой прокомментировать свадьбу Собчак и Богомолова. Но Сергей отказался: "Кому какое дело, кто на ком женится, почему это волнует народ? Мне нечего тут комментировать – это вообще не мое дело!"