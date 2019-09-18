Алена Кравец почтила память Юлии Началовой на Троекуровском кладбище, а потом отправилась в Храм Георгия Победоносца, чтобы заказать панихиду по подруге. А в молебне и записках о здравии она просила здоровья Анастасии Заворотнюк, которую очень ценит.

Алена Кравец почтила память Юлии Началовой на Троекуровском кладбище, а потом отправилась в Храм Георгия Победоносца, чтобы заказать панихиду по подруге. А в молебне и записках о здравии она просила здоровья Анастасии Заворотнюк, которую очень ценит.Почему-то посещение храма Аленой Кравец вызвало шквал негодования у прихожан. Мол, и одета не так, и грудь в прозрачной блузке видна."Молиться нужно в тишине, а не напоказ. Это святое, наедине с самим собой и Всевышним", "Еще бы голая зашла в храм! В храм как на фото сессию! Кукла!", "Родственники, друзья Настюши прячут горе, здесь... Аленушка Кравец молится! Весь мир должен знать! И запечатлеть нужно для потомков", "Вы для чего рожи корчите на камеру то в храме, то на кладбище? Клоунесса. Отвратительно "и мерзко смотреть", "Бесстыдница!" – шипят недоброжелатели. Кравец побили и полил помоями за фото в храме.Всем этим злопыхателям Алена Кравец ответила в посте на своей странице в социальной сети "Инстаграм". И в мыслях не было у меня устраивать фотосессии, – заверила Алена. – Я пришла искренне почтить память светлого человека в день, когда исполнилось полгода со смерти Юленьки. И попросить помощи и защиты у её ангельской души в своих терзаниях. Но, видимо, лишь мои невольные фото в местах веры и скорби вызывают такой приступ горячки: сколько известных людей попадают на фото в этих местах, никого не бесит".Алена права – люди фотографируются, например, в иерусалимском храме Гроба Господнего, ходят на экскурсии по могилам известных людей, делают селфи у гробов звезд, и это никого не смущает.А справедливо замечает: "Кто из вас вспомнил, что Юли полгода, как нет с нами? Кто из вас ей свою песню посвятил? Кто принес цветы на кладбище? Как пиарить свои унылые бездуховные лица, бегая по каналам, так все первые, а как почтить память, спустя месяцы, это считается зазорным. Мне, право, стыдно за таких "судейских", которые забывают: "Не суди, да не судим будешь". Ибо, как писал Иоанн Златоуст," каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить".