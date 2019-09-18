Известный певец Дмитрий Билан подверг свою жизнь опасности ради героической миссии. Знаменитость примкнул к добровольным пожарным расчетам.

Известный певец Дмитрий Билан подверг свою жизнь опасности ради героической миссии. Знаменитость примкнул к добровольным пожарным расчетам.Звезда российской эстрады выехал 16 сентября вместе с единомышленниками на тушение тлеющих торфяников, тлеющих на границе Московской и Рязанской областей. Команда прошла по маршруту, который необходимо было пролить, чтобы торф снова не воспламенился.Как издание Life, певец поделился с поклонниками своими впечатлениями от произошедшего:Это для меня был колоссальный опыт, быть может, не последний, ното, что я вдохновлен этими людьми и их силой воли..." Сам Билан выложил ролик с тушения пожара у себя на странице в социальной сети Инстаграм.