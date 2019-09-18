В Екатеринбурге продолжается чемпионат мира по боксу. Российский Андрей Замковой пробился в полуфинал в весовой категории до 69 кг и гарантировал себе, как минимум, бронзовую медаль.

В Екатеринбурге продолжается чемпионат мира по боксу. Российский Андрей Замковой пробился в полуфинал в весовой категории до 69 кг и гарантировал себе, как минимум, бронзовую медаль.В четвертьфинале Андрей Замковой встречался с кубинцем Роньелем Иглесиасом Сотолонго. Четыре судьи отдали предпочтение россиянину, один – кубинцу. Таким образом, Замковой пробился в полуфинал, где встретится с победителем пары Роан Поланко (Доминиканская Республика) — Абылайхан Жусупов (Казахстан).Еще один российский боксер Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, уступил двукратному бронзовому призеру Олимпийских игр кубинцу Лазаро Хорхе Альваресу Эстраде. Четыре судьи присудили победы Эстраде, один — россиянину.