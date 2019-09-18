В Екатеринбурге продолжается чемпионат мира по боксу. Россиянин Глеб Бакши вышел в полуфинал в весовой категории до 75 кг.

В Екатеринбурге продолжается чемпионат мира по боксу. Россиянин Глеб Бакши вышел в полуфинал в весовой категории до 75 кг.В четвертьфинале Глеб Бакши победил кубинца Арлена Лопеса. Все судьи отдали предпочтение россиянину. В полуфинале соперником Глеба станет победитель боя между бразильцем Соузой де Консейсао и итальянцем Сальваторе КаваллароИлья Попов не смог пробиться в полуфинал соревнований в весовой категории до 63 кг. Попов встречался с чемпионом мира кубинцем Энди Крусом Гомесом и уступил. Судьи единогласно отдали победу кубинскому боксеру.