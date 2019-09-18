Болгария начинает строительство газопровода Балканский поток с участием России. Об этом заявили болгарский премьер-министр Бойко Борисов и глава российского Минпромторга Денис Мантуров по итогам встречи в Софии, передает телеканал Россия 24.

Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток" с участием России. Об этом заявили болгарский премьер-министр Бойко Борисов и глава российского Минпромторга Денис Мантуров по итогам встречи в Софии, передает телеканал "Россия 24".308 километров трубопровода построят до конца января 2020 года. Он соединит газопровод "Турецкий поток" с Сербией и обеспечит транзит топлива в страны Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков также рассматриваются Греция, Италия и Венгрия.Тендер на строительство газопровода еще в апреле выиграл итало-саудовский консорциум "Аркад". Но подписание контракта стало возможным только сейчас. По прогнозам расходы составят около 1,5 миллиардов евро."Нам нравится название "Балканский поток". Мы рассчитываем на поставку своего оборудования, в частности, трубной продукции в рамках выполнения этого проекта по строительству газопровода", — сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.