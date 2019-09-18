Наталья Бондарчук поделилась переживаниями за Анастасию Заворотнюк. Сейчас артистка находится в тяжелом состоянии.

Наталья Бондарчук поделилась переживаниями за Анастасию Заворотнюк. Сейчас артистка находится в тяжелом состоянии.Сестра знаменитого режиссера рассказала, что думает о "няне Вике". По ее словам, Заворотнюк – очень хороший человек. К сожалению, она подтвердила тот факт, что 48-летняя артистка действительно больна раком мозга."К сожалению, все, что пишет пресса – правда. У меня были личные контактыНасти. Теперь их нет. У меня сестра сгорела за 4 месяца! Рак – онковарен! Не выбирает, кто звезда, а кто нет," – поделилась переживаниями режиссер в интервью Teleprogramma.pro.Сестра Натальи – Елена Бондарчук – сгорела от онкологии всего в 47 лет. Женщина почила более десяти лет назад, однако тогда ее родные не раскрывали причины смерти. Только недавно они рассказали, что Елену погубила страшная коварная болезнь.Отметим, что с начала осени интернет полон слухами о раке Анастасии Заворотнюк. Ходят слухи, что у актрисы растет опухоль в голове. Ранее говорили, что врачи погрузили женщину в медикаментозную кому. Впрочем, эти слухи вскоре опровергли. Анастасия в сознании, пусть ее состояние и оценивают как тяжелое.Напомним, что тема с раком мозга Заворотнюк стала настолько популярна, что некоторые особые активные представители СМИ к ней в палату. В связи с этим было принято решение установить круглосуточную охрану для звезды "Мой прекрасной няни".