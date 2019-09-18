Голливудский красавец Брэд Питт отказался бороться за Оскар. Он решил, что престижная статуэтка ему не нужна.

Голливудский красавец Брэд Питт отказался бороться за "Оскар". Он решил, что престижная статуэтка ему не нужна.Последние фильмы актера имеют головокружительный успех у публики. "Однажды... В Голливуде", "К звездам" – эти работы считаются одними из лучших последних ролей в работе артиста. Кинокартины вполне себе могут претендовать на одну из самых высших наград в мире кинематографа, однако Питту оказалось куда важнее, как фильм зарекомендует себя у зрителей, а не кинокритиков."О, нет, я, пожалуй, воздержусь. Приятно, естественно, получать призы, но ты никогда не знаешь, выберут тебя или нет", – рассказала звезда Голливуда.Он уточнил, что скрупулезный разбор фильма и попытки подметить малейшие детали мешают увидеть всю суть целиком. Концентрируясь на мелочах, можно упустить главное.Впрочем, как бы то ни было, а актеру пророчат драгоценную статуэтку за лучшую роль второго плана. Отметим, что его последняя работа в кинематографе произвела небывалый фуррор среди поклонников, РИА ФАН.Официальная премьера "Однажды... В Голливуде" состоялась 21 мая, а в России фильм вышел в прокат 8 августа. Брэд Питт играет каскадера актера второсортных сериалов и шоу – Клиффа Бута . Партнером по площадке для экс-супруга Джоли стал его давний коллега Леонардо Ди Каприо. Действие картины разворачивается на фоне деятельности секты Чарльза Мэнсона.