Тамара Гвердители была замужем трижды. От первого брака – с режиссером и заместителем председателя Гостелерадио Грузии Георгия Кахабришвили – у нее есть сын Сандро. О том, как сегодня живет наследник, певица рассказала корреспонденту Дни.ру за кулисами фестиваля Бархатный сезон, который второй год с размахом проводит в Сочи любимый звездами гранд-отель Жемчужина.

Тамара Гвердители была замужем трижды. От первого брака – с режиссером и заместителем председателя Гостелерадио Грузии Георгия Кахабришвили – у нее есть сын Сандро. О том, как сегодня живет наследник, певица рассказала корреспонденту "Дни.ру" за кулисами фестиваля "Бархатный сезон", который второй год с размахом проводит в Сочи любимый звездами гранд-отель "Жемчужина".Сын грузинки Тамары Гвердцители учился в Америке, сейчас за слушает курс Англии на факультету Mass Media and Culture в University of the Arts London. "Он по образованию историк, защитил диссертацию, – похвасталась певица. –Мне нравится, что он выбрал этот путь, эту профессию.""У него есть и слух, и голос, но выступать как артист категорически не хочет, – продолжает звезда. – Когда он был маленьким, то я выводила его а сцену – мне приятно, а зрителям интересно. Но, став взрослым, он не захотел публичности".Как рассказала артистка, ее сын сегодня пишет книгу и научные труды. Мол, Сандро – человек научного склада ума, очень образованный, грамотный, эрудированный. Он знает грузинский и русский языки, но лучше всего говорит по-английски. И возвращаться на родину пока не планирует. "Я часто навешаю его в Англии, – призналась певица. – Да и он бывает дома изредка".Сандро 33 года, но он пока еще не не женат. "Про внуков должен сын думать, а не я, – смеется Тамара. – Хотя девушки у него пока нет – он о ней только думает. Я его не тороплю, – улыбнулась артистка. – Кто-то рано обзаводится семьей, а кто-то не спешит. Тут уж как бог даст!"