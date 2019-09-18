Анастасию Заворотнюк, больную раком мозга, взяли под круглосуточную охрану. По сообщениям источников, это сделано из-за уж больно рьяных попыток журналистов прорваться в палату знаменитости.

Анастасию Заворотнюк, больную раком мозга, взяли под круглосуточную охрану. По сообщениям источников, это сделано из-за уж больно рьяных попыток журналистов прорваться в палату знаменитости.Сейчас 48-летняя актриса находится в элитной клинике столицы. Адрес не уточняется, однако уже известно, что к женщине неоднократно пытались прорваться съемочные группы. В связи с этим было принято решение выставить круглосуточную охрану возле ее палаты и на этаже.Новость дополняется