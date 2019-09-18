Распад СССР и последовавший за этим экономический и политический кризисы создали питательную почву для появления организованных преступных группировок. Зачастую они брали под свой контроль не только предприятия, но и целые города, становясь теневой властью на местах. В нулевые государству удалось разгромить большую часть криминальных структур. Но мрачные отголоски 90-х страна ощущает до сих пор.

Распад СССР и последовавший за этим экономический и политический кризисы создали питательную почву для появления организованных преступных группировок. Зачастую они брали под свой контроль не только предприятия, но и целые города, становясь "теневой" властью на местах. В "нулевые" государству удалось разгромить большую часть криминальных структур. Но мрачные отголоски 90-х страна ощущает до сих пор.Так, широкий общественный резонанс вызвали события в станицеКущевской в ноябре 2010 года. В доме фермера Сервера Аметова правоохранителиобнаружили 12 убитых, среди которых были дети. Жестокость расправы потрясластрану. Позже выяснилось, что кровавая расправа – дело рук цапковской ОПГ и еелидера Сергея Цапка. Фигуранты получили крупные тюремные сроки, в том числепожизненное заключение.История в Кущевской породали массу вопросов к местнымвластям и правоохранительным органам. Неужели они не подозревали осуществовании группировки, почему бездействовали? Ведь ОПГ Цапка, каквыяснилось позже, наводила ужас на Краснодарский край с начала 90-х.Получается, что убийствами, грабежами, изнасилованиями и вымогательством бандапромышляла без малого 20 лет.Арестованы члены ОПГ были только после вмешательстваСледственного комитета. Благодаря решительным действиям правоохранительных органов Кущевская была быстро зачищена от бандитов, жизнь вернулась внормальное русло. Но события девятилетней давности навсегда останутся в памятиее жителей.Впрочем, в масштабах страны "цапковские" были ненастолько известны, как столичные криминальные группировки – Солнцевская,Ореховская и прочие. Одним из основных источников их доходов был рекет ивымогательство денег у крупных предприятий. Чувствовавшие себя безнаказаннымигруппировки напоминали огромного спрута, высасывающего силы из промышленности иторговли.Не отставали от московских бандитов их "коллеги"из Самарской области. Один из центров автомобильной промышленности СССР, городТольятти, в 90-е стал ареной разборок многочисленных криминальных кланов.Естественно, преступники не могли пройти мимо самого лакомого кусочка – заводаАвтоВАЗ.Очень скоро ОПГ взяли предприятие под полный контроль иначали воевать друг с другом за некогда важнейший государственный актив.Жертвами криминальных войн стали сотни человек – от простых сотрудников заводадо журналистов.От рук бандитов нередко погибали и правоохранители. Жертвойпреступников стал руководитель тольяттинского угрозыска Дмитрий Огородников,внесший огромный вклад в борьбу с криминалов. В 2000 году его машинурасстреляли из автомата.В 2005 году наступил долгожданный перелом. На усиление ктольяттинским коллегам прибыли правоохранители со всех уголков страны, зданиеАвтоВАЗа взяли под усиленную охрану. В результате оперативных действий быловозбуждено 58 уголовных дел. Криминал удалось искоренить, завод сталпривлекательным для иностранных инвесторов. Представить такое в 90-е былоневозможно.Любопытные события происходили и на другом крупномпредприятии города – "Тольяттиазоте". Его бывший глава ВладимирМахлай был типичным представителем так называемых красных директоров,возглавлявших заводы в позднесоветское время и оставшихся на руководящихдолжностях после распада СССР. Как отмечает ,ценный актив "упал" в руки Махлаю благодаря поддержке чиновников изобластного комитета по имуществу, впоследствии занявших на предприятиируководящие посты.творились на "Тольяттиазоте" в тегоды. Так, ирландская фирма Eurotoaz Limited, вложившая в завод, по некоторымсведениям, 20 миллионов долларов в обмен на 10% акций, в один прекрасный деньне обнаружила себя в реестре акционеров.В 2012 году было возбуждено уголовное дело о крупноммошенничестве на "Тольяттиазоте". Как гласили материалы следствия, втечение нескольких лет предприятие продавало за рубеж аммиак и карбамид позаниженной цене. Продукция шла в компании, принадлежащие швейцарскомубизнесмену Андреасу Циви.Схема была предельно простой: аммиак и карбамид приобреталсяпо заниженной цене, а затем реализовывался по рыночной стоимости. В результатенехитрой схемы "Тольяттиазоту" и его миноритарным акционерам был нанесен колоссальный ущерб – 85миллиардов рублей."Растаскивалось и имущество завода. В 2001-2010 годахна подконтрольные фирмы была выведена значительная часть производственныхмощностей – агрегат аммиака №7, производство метанола и другие активы", -отмечает "Российская газета".Примечательно, что бывший глава предприятия Владимир Махлайв 2005 году покинул Россию, но нити управления из своих рук не упустил. Сначалаон проживал в Швейцарии, а позже перебрался в Великобританию.В том же 2012 году появилась любопытная информация об убитойв 1997 году в Тольятти работнице эскорта Елены Поваляевой. Журналисты причастность к преступлению Махлая-старшего, которого Поваляева моглашантажировать. Впрочем, к тому моменту Махлай уже давно находился за пределамиРоссии, поэтому допросить его не представлялось возможным.Расследование о мошенничестве привело к крушениюкриминального бизнеса, долгие годы паразитировавшего на "ТОАЗе". Делополучило широкий резонанс, за процессом следили не только в России, но и заграницей. Учитывая масштаб расследования, контроль над ним взяли главаСледственного комитета Александр Бастрыкин. Правоохранители проделали огромнуюработу и вскрыли масштабную криминальную структуру.В июле 2019 года в громком деле была поставлена точка.Комсомольский районный суд Тольятти заочно приговорил Владимира и СергеяМахлаев, бывшего гендиректора предприятия Евгения Королева, Андреаса Циви и егоподчиненного Беата Рупрехта в 8,5-9,5 годам заключения и обязал их возместить"ТОАЗу" и его акционерам 85 миллиардов рублей.За два месяца до приговора против фигурантов дела"ТОАЗа" возбудили новое уголовное дело. Их обвинили в организациипреступного сообщества или участии в нем. В конце мая в аэропорту Внуково былзадержан председатель правления Тольяттихимбанка Александр Попов. Оннамеревался вылететь в Грузию.По версии следствия, Попов играл ключевую роль в незаконныхфинансовых операциях и тем самым нанес ущерб "Тольяттиазоту". Вчастности, полагают правоохранители, две подконтрольных обвиняемым структурыуклонились от уплаты налогов на сумме около 320 миллионов рублей."Следователи в обоснование необходимости арестауказывали, что Попов "приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительнымифинансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членовпреступного сообщества и намеревается скрыться от органов следствия"", -пишет ."Лихие 90-е" остались далеко позади. Но, какпоказывает практика, присосавшиеся к крупным предприятием и региональнымбюджетам криминальные структуры по-прежнему не искоренены.Но ситуация в стране в корне изменилась. Укрепилась вертикаль власти, реформированы полиция, судебная система и следственные органы, наработан необходимый опыт для расследования самых сложных преступлений, принцип неприкасаемости в отношении отдельных должностных лиц больше не действует.Борьба с ОПГпродолжается и полное очищение уже не за горами. Дело "Тольяттиазота" стало наглядным уроком для всех желающих обогатиться на криминальных схемах.