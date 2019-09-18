Распад СССР и последовавший за этим экономический и политический кризисы создали питательную почву для появления организованных преступных группировок. Зачастую они брали под свой контроль не только предприятия, но и целые города, становясь теневой властью на местах. В нулевые государству удалось разгромить большую часть криминальных структур. Но мрачные отголоски 90-х страна ощущает до сих пор.
Распад СССР и последовавший за этим экономический и политический кризисы создали питательную почву для появления организованных преступных группировок. Зачастую они брали под свой контроль не только предприятия, но и целые города, становясь "теневой" властью на местах. В "нулевые" государству удалось разгромить большую часть криминальных структур. Но мрачные отголоски 90-х страна ощущает до сих пор.
Так, широкий общественный резонанс вызвали события в станице
Кущевской в ноябре 2010 года. В доме фермера Сервера Аметова правоохранители
обнаружили 12 убитых, среди которых были дети. Жестокость расправы потрясла
страну. Позже выяснилось, что кровавая расправа – дело рук цапковской ОПГ и ее
лидера Сергея Цапка. Фигуранты получили крупные тюремные сроки, в том числе
пожизненное заключение.
История в Кущевской породали массу вопросов к местным
властям и правоохранительным органам. Неужели они не подозревали о
существовании группировки, почему бездействовали? Ведь ОПГ Цапка, как
выяснилось позже, наводила ужас на Краснодарский край с начала 90-х.
Получается, что убийствами, грабежами, изнасилованиями и вымогательством банда
промышляла без малого 20 лет.
Арестованы члены ОПГ были только после вмешательства
Следственного комитета. Благодаря решительным действиям правоохранительных органов Кущевская была быстро зачищена от бандитов, жизнь вернулась в
нормальное русло. Но события девятилетней давности навсегда останутся в памяти
ее жителей.
Впрочем, в масштабах страны "цапковские" были не
настолько известны, как столичные криминальные группировки – Солнцевская,
Ореховская и прочие. Одним из основных источников их доходов был рекет и
вымогательство денег у крупных предприятий. Чувствовавшие себя безнаказанными
группировки напоминали огромного спрута, высасывающего силы из промышленности и
торговли.
Не отставали от московских бандитов их "коллеги"
из Самарской области. Один из центров автомобильной промышленности СССР, город
Тольятти, в 90-е стал ареной разборок многочисленных криминальных кланов.
Естественно, преступники не могли пройти мимо самого лакомого кусочка – завода
АвтоВАЗ.
Очень скоро ОПГ взяли предприятие под полный контроль и
начали воевать друг с другом за некогда важнейший государственный актив.
Жертвами криминальных войн стали сотни человек – от простых сотрудников завода
до журналистов.
От рук бандитов нередко погибали и правоохранители. Жертвой
преступников стал руководитель тольяттинского угрозыска Дмитрий Огородников,
внесший огромный вклад в борьбу с криминалов. В 2000 году его машину
расстреляли из автомата.
В 2005 году наступил долгожданный перелом. На усиление к
тольяттинским коллегам прибыли правоохранители со всех уголков страны, здание
АвтоВАЗа взяли под усиленную охрану. В результате оперативных действий было
возбуждено 58 уголовных дел. Криминал удалось искоренить, завод стал
привлекательным для иностранных инвесторов. Представить такое в 90-е было
невозможно.
Любопытные события происходили и на другом крупном
предприятии города – "Тольяттиазоте". Его бывший глава Владимир
Махлай был типичным представителем так называемых красных директоров,
возглавлявших заводы в позднесоветское время и оставшихся на руководящих
должностях после распада СССР. Как отмечает ,
ценный актив "упал" в руки Махлаю благодаря поддержке чиновников из
областного комитета по имуществу, впоследствии занявших на предприятии
руководящие посты.
творились на "Тольяттиазоте" в те
годы. Так, ирландская фирма Eurotoaz Limited, вложившая в завод, по некоторым
сведениям, 20 миллионов долларов в обмен на 10% акций, в один прекрасный день
не обнаружила себя в реестре акционеров.
В 2012 году было возбуждено уголовное дело о крупном
мошенничестве на "Тольяттиазоте". Как гласили материалы следствия, в
течение нескольких лет предприятие продавало за рубеж аммиак и карбамид по
заниженной цене. Продукция шла в компании, принадлежащие швейцарскому
бизнесмену Андреасу Циви.
Схема была предельно простой: аммиак и карбамид приобретался
по заниженной цене, а затем реализовывался по рыночной стоимости. В результате
нехитрой схемы "Тольяттиазоту" и его миноритарным акционерам был нанесен колоссальный ущерб – 85
миллиардов рублей.
"Растаскивалось и имущество завода. В 2001-2010 годах
на подконтрольные фирмы была выведена значительная часть производственных
мощностей – агрегат аммиака №7, производство метанола и другие активы", -
отмечает "Российская газета".
Примечательно, что бывший глава предприятия Владимир Махлай
в 2005 году покинул Россию, но нити управления из своих рук не упустил. Сначала
он проживал в Швейцарии, а позже перебрался в Великобританию.
В том же 2012 году появилась любопытная информация об убитой
в 1997 году в Тольятти работнице эскорта Елены Поваляевой. Журналисты причастность к преступлению Махлая-старшего, которого Поваляева могла
шантажировать. Впрочем, к тому моменту Махлай уже давно находился за пределами
России, поэтому допросить его не представлялось возможным.
Расследование о мошенничестве привело к крушению
криминального бизнеса, долгие годы паразитировавшего на "ТОАЗе". Дело
получило широкий резонанс, за процессом следили не только в России, но и за
границей. Учитывая масштаб расследования, контроль над ним взяли глава
Следственного комитета Александр Бастрыкин. Правоохранители проделали огромную
работу и вскрыли масштабную криминальную структуру.
В июле 2019 года в громком деле была поставлена точка.
Комсомольский районный суд Тольятти заочно приговорил Владимира и Сергея
Махлаев, бывшего гендиректора предприятия Евгения Королева, Андреаса Циви и его
подчиненного Беата Рупрехта в 8,5-9,5 годам заключения и обязал их возместить
"ТОАЗу" и его акционерам 85 миллиардов рублей.
За два месяца до приговора против фигурантов дела
"ТОАЗа" возбудили новое уголовное дело. Их обвинили в организации
преступного сообщества или участии в нем. В конце мая в аэропорту Внуково был
задержан председатель правления Тольяттихимбанка Александр Попов. Он
намеревался вылететь в Грузию.
По версии следствия, Попов играл ключевую роль в незаконных
финансовых операциях и тем самым нанес ущерб "Тольяттиазоту". В
частности, полагают правоохранители, две подконтрольных обвиняемым структуры
уклонились от уплаты налогов на сумме около 320 миллионов рублей.
"Следователи в обоснование необходимости ареста
указывали, что Попов "приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными
финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов
преступного сообщества и намеревается скрыться от органов следствия"", -
пишет .
"Лихие 90-е" остались далеко позади. Но, как
показывает практика, присосавшиеся к крупным предприятием и региональным
бюджетам криминальные структуры по-прежнему не искоренены.
Но ситуация в стране в корне изменилась. Укрепилась вертикаль власти, реформированы полиция, судебная система и следственные органы, наработан необходимый опыт для расследования самых сложных преступлений, принцип неприкасаемости в отношении отдельных должностных лиц больше не действует.
Борьба с ОПГ
продолжается и полное очищение уже не за горами. Дело "Тольяттиазота" стало наглядным уроком для всех желающих обогатиться на криминальных схемах.