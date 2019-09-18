Девочка из Ингушетии, которой была ампутирована рука после избиения родной тетей, встретилась с матерью. Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что момент этой встречи не передать словами. Девочка не виделась с мамой больше года: после развода родителей ее передали родным отца.

Девочка из Ингушетии, которой была ампутирована рука после избиения родной тетей, встретилась с матерью.Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что момент этой встречи "не передать словами".По ее словам, когда А. увидела маму в больнице, она очень обрадовалась, обнимала ее и не раз повторяла: "Вот она моя мама, как вы ее нашли? Она меня очень сильно любит".Девочка просила, чтобы мама больше никуда не уходила, а Лидия (ее мать) крепко обнимала дочь, практически ничего не говорила и только плакала, рассказала Кузнецова.Девочка не виделась с мамой больше года, поскольку после развода родителей ее и двух сыновей забрали родственники по линии отца.Мальчиков через некоторое время отдали матери, а 7-летняя А. оставалась у родственников по линии отца. При этом видеться с матерью ей не разрешали.4 июля ее доставили в больницу Назрани с множественными травмами. Затем ее перевезли на лечение в Москву, но спасти руку врачам не удалось: ее пришлось ампутировать.В рамках возбужденного уголовного дела главной подозреваемой стала тетя девочки по линии отца Мака Ганиева. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.Причем, как стало известно позднее, ребенка передали в эту семью после развода родителей без оформления документов об опеке, передает "Интерфакс",После случившегося законным представителем девочки временно стала детский омбудсмен по Ингушетии Зарема Чахкиева. Мать ребенка, узнав о трагедии, приехала в больницу, но Лидию не пускали в палату, пока она не дошла до детского омбудсмена.Анна Кузнецова сообщила, что в ближайшее время девочка будет находиться в больнице, а пока она на лечении, надо проработать вопрос ее дальнейшего жизнеустройства.