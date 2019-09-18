Дочь Анастасии Заворотнюк сделала резкое заявление на своей странице в социальной сети Инстаграм. Анна призвала журналистов прекратить распространять слухи о болезни ее матери.

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала резкое заявление на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Анна призвала журналистов прекратить распространять слухи о болезни ее матери.Анна выступила с жесткой критикой. Как и все родные и близкие Анастасии, она долгое время хранила молчание, отказываясь давать хоть какие-то комментарии, но 17 сентября у нее лопнуло терпение."Хватит уже", – потребовала 22-летняя девушка в своем микроблоге. Она пожелала журналистам одного из изданий "захлебнуться своей же смесью". Анна раскритиковала и остальных представителей желтой прессы, РИА ФАН.Она добавила, что благодарна коллегам и друзьям четы за помощь и поддержку. Девушка уточнила, что семья не собирает деньги на лечение Анастасии и призвала не попадаться на уловки мошенников. Впрочем, журналистам все равно хорошенько досталось."Желаю всем вашим редакторам всего-всего, – выпалила Заворотнюк. — Будьте счастливы".Через несколько часов Анна удалила гневные публикации. Вероятно, дочь Заворотнюк предпочла вернуть себе былой нейтралитет. Однако все, что утекло в интернет, остается в интернете. До сих пор в Сети можно найти скриншоты ее обращений к журналистам.Напомним, что 16 сентября в клинику проведать больную раком Анастасию. Там девушку и застали сотрудники прессы. Видео ее похода оказалось в распоряжении одного из телеграм-каналов.