Дочь Анастасии Заворотнюк – Анна – сделала резкое заявление на своей странице в социальной сети Инстаграм. Девушка призвала журналистов прекратить распространять слухи о болезни ее матери.

Дочь Анастасии Заворотнюк – Анна – сделала резкое заявление на своей странице в социальной сети Инстаграм. Девушка призвала журналистов прекратить распространять слухи о болезни ее матери.Анна выступила с жесткой критикой. Девушка как и все родные и близкие Анастасии долгое время хранила молчание, отказываясь давать хоть какие-то комментарии, но 17 сентября даже у нее лопнуло терпение. Она решила высказаться о происходящей ситуации."Хватит уже", – потребовала 22-летняя девушка в своем микроблоге. Она даже пожелала журналистом одного из изданий "захлебнуться своей же смесью". Анна раскритиковала и остальных представителей "желтой" прессы, РИА ФАН.Она добавила, что премного благодарна коллегам и друзьям четы за помощь и поддержку. Девушка также уточнила, что их семья не собирает деньги на лечении Анастасии и призвала не попадаться на уловки мошенников. Впрочем, журналистам все равно хорошенько досталось."Желаю всем вашим редакторам всего-всего… – выпалила Заворотнюк, — Будьте счастливы"Стоит отметить, что через несколько часов Анна удалила все гневные публикации. Вероятно, дочь Заворотнюк предпочла вернуть себе былой нейтралитет. Тем не менее, все, что утекло в интернет остается в интернете. До сих пор в глобальной паутине можно найти скриншоты ее обращений к журналистам.Напомним, что ранее, 16 сентября, в клинику проведать больную раком Анастасию. Там девушку и застали журналисты. Видео с ее походом оказалось в распоряжении одного из Телеграм-каналов.